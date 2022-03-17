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Стоимость золота коррекционно выросла

Стоимость золота коррекционно выросла Стоимость золота в четверг утром восстановилась после падения вчера вечером, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
17 марта 2022 г. 09:34
Стоимость золота коррекционно выросла

Стоимость золота в четверг утром восстановилась после падения вчера вечером, после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,38%, или на 26,55 доллара США, до 1 935,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 2,88%, до 25,42 доллара за унцию.

Стоимость золота восстанавливается после снижения днем ранее после публикации итогов заседания ФРС. Так, регулятор ожидаемо повысил учетную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. Это позитивный фактор для национальной валюты и негативный для золота.

Тем не менее, речь главы ФРС Джерома Пауэлла вернула инвесторам в золото небольшой оптимизм. "Первоначально цена золота упала из-за "ястребиного" заявления Федрезерв и экономических прогнозов, но значительно сократило потери после того, как председатель ФРС Пауэлл дал понять, что объявление о сокращении баланса может произойти уже в мае", — заявили газете Wall Street Journal аналитики.

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