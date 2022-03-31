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Стоимость золота коррекционно снизилась

Стоимость золота коррекционно снизилась Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась после роста на 1% днем ранее.
Финансы
31 марта 2022 г. 09:41
Стоимость золота коррекционно снизилась

Цена на золото в четверг утром незначительно снизилась после роста на 1% днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 12,3 доллара США, или на 0,64%, до 1 921,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,58%, до 24,712 доллара за унцию.

Тем не менее стоимость золота продолжает находиться выше уровня 1 900 долларов за тройскую унцию в связи с продолжающейся напряженностью вокруг Украины. По мнению аналитиков, золото является не только отличным хедж-фондом во время геополитической напряженности, но также обеспечивает защиту от инфляции и даже от возможной ошибки в политике ФРС США.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-York birjasında qızıl ucuzlaşıb

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