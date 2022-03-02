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Стоимость золота коррекционно снизилась после роста днем ранее

Стоимость золота коррекционно снизилась после роста днем ранее Цена на золото несколько снизилась в среду утром после роста стоимости более чем на 2% накануне, что было вызвано усилением международной нестабильности в связи с ситуацией между Россией и Украиной.
Финансы
2 марта 2022 г. 09:57
Стоимость золота коррекционно снизилась после роста днем ранее

Цена на золото несколько снизилась в среду утром после роста стоимости более чем на 2% накануне, что было вызвано усилением международной нестабильности в связи с ситуацией между Россией и Украиной.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 6 долларов США, или на 0,31%, до 1 937,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,05%, до 25,273 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла достигала днем ранее 1 952,6 доллара за унцию, что стало самым высоким уровнем с 6 января 2021 года. В среду утром золото несколько дешевеет в рамках фиксации инвесторами прибыли.

Золото как актив-убежище получает сейчас преимущество. Ранее ряд стран ввел ограничительные меры против России после начала военной операции в Украине. Во вторник постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили ряд санкций против России, в том числе — отключение определенных российских банков от международной межбанковской системы SWIFT.

Вслед за этим также появились опасения, что рост мировой экономики может замедлиться после введение санкций против России, указывают аналитики Phillip Nova, которых цитирует газета Wall Street Journal.

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