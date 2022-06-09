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Стоимость золота колеблется в ожидании статистики по потребительским ценам в США

Стоимость золота колеблется в ожидании статистики по потребительским ценам в США Цена на золото в четверг утром незначительно колеблется под влиянием неоднозначных факторов.
Финансы
9 июня 2022 г. 10:25
Стоимость золота колеблется в ожидании статистики по потребительским ценам в США

Цена на золото в четверг утром незначительно колеблется под влиянием неоднозначных факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 0,5 доллара, или на 0,3% — до 1 856 долларов за тройскую унцию. Чуть раньше цена символически росла. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,1% — до 22,117 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы предпочитают покупать драгоценный металл в качестве актива-убежища в условиях высокой инфляции. В пятницу ожидается публикация статистики по потребительским ценам в США за май. Аналитики полагают, что годовой показатель остался на уровне предыдущего месяца в 8,3%, а месячный — вырос до 0,7% с 0,3%.

С другой стороны, стоимость золота сдерживается ростом доходности десятилетних (US Treasuries) — до 3,04% с уровня предыдущего закрытия в 3,029%.

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Версия на английском языке Gold prices fluctuate in anticipation of statistics on US consumer prices

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