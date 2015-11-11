​Стоимость золота и евро незначительно изменилась

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,16% и составил 17 758,21 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,15% - до 2 081,72 пунктов, Nasdaq снизился на 0,24% - до 5 083,25 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,32% - до 6 275,28 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,02% - до 4 912,16 пунктов, германский DAX - на 0,16% - до 10 832,52 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,04% и составила 1 091,30 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0741 (+0,13%).