​Стоимость золота достигла 1100 долларов/унция

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ 6 января на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,47% и составил 16 906,51 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 1,31% - до 1 990,26 пунктов, Nasdaq снизился на 1,14% - до 4 835,77 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,04% - до 6 073,38 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 1,26% - до 4 480,47 пунктов, германский DAX снизился на 0,93% - до 10 214,02 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 20,38 доллара США или 1,90% и составила 1 099,00 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0824 (+0,72%).