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Стоимость золота держится на уровне 1700 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота держится на уровне 1700 долларов за тройскую унцию Цена на золото во вторник утром не изменилась - на уровне 1 700 долларов за тройскую унцию, внимание трейдеров сосредоточено вокруг мер мировых центробанков по ставкам на фоне высокой инфляции.
Финансы
19 июля 2022 г. 10:11
Стоимость золота держится на уровне 1700 долларов за тройскую унцию

Цена на золото во вторник утром не изменилась - на уровне 1 700 долларов за тройскую унцию, внимание трейдеров сосредоточено вокруг мер мировых центробанков по ставкам на фоне высокой инфляции.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,7 доллара, или на 0,16%, до 1 707,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,13% — до 18,628 доллара за унцию.

Главной темой на рынках остается монетарная политика мировых центробанков в условиях высокой инфляции. ЦБ склонны к повышению ставок для сдерживания роста цен, что в то же время усиливает на рынках опасения по поводу возможной рецессии. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж, а также как более надежный актив.

В четверг свое решение по ставке объявит Европейский центральный банк (ЕЦБ). Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку впервые с 2011 года, о планах повысить ставку ЕЦБ заявлял в июне.

На следующей неделе состоится очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 69% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 31% аналитиков по-прежнему закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

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