Стоимость внебиржевых сделок в Азербайджане снизилась в 4 раза

В первом полугодии 2025 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) зарегистрировал сделки на сумму 5 млрд 47,3 млн манатов и 346,1 млн долларов США, что в общей сложности составляет 5 млрд 635,7 млн манатов.

В первом полугодии 2025 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) зарегистрировал сделки на сумму 5 млрд 47,3 млн манатов и 346,1 млн долларов США, что в общей сложности составляет 5 млрд 635,7 млн манатов.

Report со ссылкой на НДЦ сообщает, что это на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-июне внебиржевые сделки составили 233,4 млн манатов от общего объема зарегистрированных сделок. Это в 4,1 раза меньше, чем годом ранее.

За последний год доля внебиржевых сделок в манатах снизилась с 15,2% до 3,5%, а доля внебиржевых сделок в долларах упала с 31,8% до 9,2%.