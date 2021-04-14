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Стоимость розничного товарооборота Азербайджана выросла более чем на 1%

Стоимость розничного товарооборота Азербайджана выросла более чем на 1% Среди товаров конечного потребления 48,6% составили продукты питания
Финансы
14 апреля 2021 г. 15:49
Стоимость розничного товарооборота Азербайджана выросла более чем на 1%

В январе-марте этого года в розничной торговой сети Азербайджана реализовано продовольственных товаров на 9,5 млрд манатов, в том числе 5,2 млрд манатов - продовольственных товаров, напитков и табачных изделий, 4,3 млрд манатов - непродовольственных товаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По сравнению с январем-мартом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении снизился на 1,1%, в том числе по непродовольственным товарам - на 4,7%, а по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям вырос на 2,1%.

Среди товаров конечного потребления 48,6% составили продукты питания, 5,8% - напитки и табачные изделия, 16,4% - текстильные изделия, одежда и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5% - электротовары и мебель, 2,2% - фармацевтическая продукция и медицинские принадлежности, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатные изделия, 15,9% было потрачено на приобретение непродовольственных товаров.

В стоимостном выражении в январе-марте 2021 года 25,8% потребительских товаров было реализовано предприятиями торговли, 50,1% - индивидуальными предпринимателями, 24,1% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем - мартом 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении по предприятиям увеличился на 7,3%, по индивидуальным предпринимателям - на 3,7%, а на рынках и ярмарках снизился на 16,3%.

За отчетный период траты на душу населения в торговой сети в среднем составили 318,1 маната в месяц, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 172,9 маната, непродовольственным товарам - 145,2 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsinin dəyəri 1 %-dən çox artıb

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