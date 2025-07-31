О нас

Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое

Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое
Финансы
31 июля 2025 г. 10:27
Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое

В 2024 году наблюдается значительное снижение стоимости проекта Azerbaijan Rigs, в который инвестировал Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета ГНФАР на 2024 год.

В документе указывается, что общие расходы на проект составили $1 млрд 4,7 млн, из них $838 млн фонд инвестировал в 2013-2017 годах.

Однако согласно неаудированным финансовым отчетам, представленным на конец 2024 года, стоимость проекта оценивается в $372,5 млн. Это означает, что стоимость проекта снизилась примерно в 2,2 раза по сравнению с первоначальной суммой инвестиций.

Отметим, что Azerbaijan Rigs является одним из инвестиционных проектов, реализуемых в рамках субпортфеля акций ГНФАР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Cost of Azerbaijan Rigs project of SOFAZ drops by more than half
Версия на азербайджанском языке ARDNF-in “Azerbaijan Rigs” layihəsinin dəyəri 2 dəfədən çox azalıb

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi