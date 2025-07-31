Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое

Стоимость проекта Azerbaijan Rigs ГНФАР снизилась более чем вдвое

В 2024 году наблюдается значительное снижение стоимости проекта Azerbaijan Rigs, в который инвестировал Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по исполнению бюджета ГНФАР на 2024 год.

В документе указывается, что общие расходы на проект составили $1 млрд 4,7 млн, из них $838 млн фонд инвестировал в 2013-2017 годах.

Однако согласно неаудированным финансовым отчетам, представленным на конец 2024 года, стоимость проекта оценивается в $372,5 млн. Это означает, что стоимость проекта снизилась примерно в 2,2 раза по сравнению с первоначальной суммой инвестиций.

Отметим, что Azerbaijan Rigs является одним из инвестиционных проектов, реализуемых в рамках субпортфеля акций ГНФАР.