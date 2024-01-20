О нас

Стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14%

Стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14% Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в 2023 году, увеличилась на 14% по сравнению с 2022 годом и составила 11 млрд 411,6 млн манатов.
Финансы
20 января 2024 г. 15:32
Стоимость оказанных населению платных услуг в Азербайджане выросла на 14%

Стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане в 2023 году, увеличилась на 14% по сравнению с 2022 годом и составила 11 млрд 411,6 млн манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомстат.

Сообщается, что из них 8 млрд 652,1 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,8% от общей стоимости услуг.

За отчетный период 2 млрд 559,6 млн манатов стоимости платных услуг пришлось на государственный сектор, 8 млрд 852 млн манатов - на негосударственный сектор.

В течение года каждый житель страны воспользовался различными платными услугами на сумму в среднем 1 124 маната, что на 205 манатов больше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Cost of paid services rendered to population in Azerbaijan up by about 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 14 % artıb

Экслюзивные новости

Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
Евгений Михайлов : Успехи Азербайджана раздражают некоторых в ЕС и на Западе
19 января 2024 г. 17:15
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
Экс-министр: COP - важный инструмент международного сообщества для решения климатических проблем
19 января 2024 г. 16:13
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
Эксперт о возможности достижения мира между Баку и Ереваном без посредников
19 января 2024 г. 14:22
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
В Азербайджане в прошлом году самая высокая температура была зафиксирована в Джульфе
18 января 2024 г. 13:05
Глава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
ФотоГлава СНБО Алексей Данилов: НАТО, Запад должны принять решение прямо сейчас
18 января 2024 г. 12:44
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
Шаберт: Требование Ереваном гарантов мирного договора - попытка оказать давление на Баку
17 января 2024 г. 16:18
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
Представители французской общественности: Произошедшее в Эвиане - результат деятельности армянской диаспоры
16 января 2024 г. 11:29
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
Аналитик: Азербайджан играет важную роль в содействии мирным процессам
15 января 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi