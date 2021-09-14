Стоимость оборота взаимных туруслуг Азербайджана снизилась более чем вдвое

Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-июне этого года составила 4,4 млрд долларов США.

Общая стоимость услуг во внешнеэкономических связях Азербайджана в январе-июне этого года составила 4,4 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, из них 2,9 млрд долларов - это услуги нерезидентов резидентам страны, а 1,5 млрд долларов - услуги резидентов Азербайджана нерезидентам.

Дефицит баланса услуг составил 1,3 млрд долларов, снизившись на 2,1% в годовом сравнении. За отчетный период дефицит баланса услуг по нефтегазовому сектору (в основном строительные услуги, другие деловые услуги) составил 976,9 млн долларов (-20,1%), а дефицит баланса услуг по ненефтяному сектору – 323,6 млн долларов (рост в 3,1 раза).

По данным, 41,6% оборота взаимных услуг приходится на операции по транспортным услугам. В том числе 60,6% этих услуг общей стоимостью 1,8 млрд долларов связаны с использованием нерезидентами транспортных услуг Азербайджана. Стоимость транспортных услуг, оказываемых резидентами страны нерезидентам, составила 1,1 млрд долларов, а транспортных услуг, оказываемых нерезидентами резидентам Азербайджана - 721,6 млн долларов.

Оборот взаимных туристических услуг сократился в 2,2 раза и составил 252,1 млн долларов. В отчетном периоде в результате превышения импорта туристических услуг (188,5 млн долларов) над экспортом (63,6 млн долларов) образовался дефицит в размере 124,9 млн долларов. За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 3,3 раза, а число иностранных гостей Азербайджана – в 2,1 раза.

В отчетном периоде стоимость туристических услуг, предоставленных зарубежными странами резидентам Азербайджана, составила 188,5 млн долларов США.