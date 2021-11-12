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Стоимость новых облигаций SOCAR достигла 1075 долларов

Стоимость новых облигаций SOCAR достигла 1075 долларов 2 ноября этого года стартовали вторичные операции с новыми облигациями, и цена продажи новых облигаций SOCAR, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, на Бакинской фондовой бирже поднялась до 1075 долларов, и по этой цене уже состоялись тор
Финансы
12 ноября 2021 г. 11:39
Стоимость новых облигаций SOCAR достигла 1075 долларов

2 ноября этого года стартовали вторичные операции с новыми облигациями SOCAR на Бакинской фондовой бирже. Цена продажи новых облигаций, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, поднялась до 1075 долларов, и по этой цене уже состоялись торги.

Как сообщает Report, за 5-летний срок обращения первых облигаций SOCAR соответствующий показатель составил максимум 1050 долларов.

Согласно информации SOCAR Capital, основной причиной такого подорожания облигаций является высокий спрос и ликвидность. Кроме того, наличие прибыльного и надежного финансового инструмента является еще одним важным фактором, который отвечает интересам инвесторов.

Новые облигации SOCAR, приносящие доходность 4,5% годовых, выплата процентов которых осуществляется раз в три месяца и выпущенные сроком на 5 лет, можно приобрести в киосках облигаций SOCAR, созданных в центрах “Службы ASAN” № 1 и 5, а также в инвестиционных компаниях, действующих в Азербайджане.

Спрос на эти облигации, выпущенные на сумму 100 млн долларов, на момент подписки превысил 380 млн долларов.

Первая выплата процентов по корпоративным ценным бумагам SOCAR, наиболее востребованным инвесторами на азербайджанских рынках капитала, состоится 1 февраля 2022 года. Новые облигации SOCAR, срок обращения которых продлится до 2026 года, принесут владельцам совокупный доход в размере 22 млн 500 тысяч долларов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR istiqrazlarının qiyməti 1 075 dollara çatıb

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