Стоимость нот ЦБА в обращении превысила 1 млрд манатов

10 мая стоимость нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в обращении впервые с 24 февраля этого года превысила 1 млрд манатов.

10 мая стоимость нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в обращении впервые с 24 февраля этого года превысила 1 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, общая стоимость нот по сравнению с 4 мая увеличилась на 60 млн манатов и достигла 1 млрд 20 млн манатов.

Напомним, что ЦБА проводит новую денежно-кредитную политику с 1 сентября прошлого года. Помимо 28-дневных нот, были выпущены 84, 168, 252-дневные ноты. В настоящее время годовая доходность нот составляет 7,37%, 7,74%, 8,26% и 8,9% соответственно.