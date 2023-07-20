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Стоимость находящихся в обращении нот ЦБА впервые превысила 1,5 млрд манатов

Стоимость находящихся в обращении нот ЦБА впервые превысила 1,5 млрд манатов На сегодняшний день стоимость находящихся в обращении нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые превысила 1,5 млрд манатов.
Финансы
20 июля 2023 г. 17:06
Стоимость находящихся в обращении нот ЦБА впервые превысила 1,5 млрд манатов

На сегодняшний день стоимость находящихся в обращении нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые превысила 1,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно данным, общая стоимость банкнот увеличилась по сравнению с предыдущим днем на 67,2 млн манатов и достигла 1 млрд 543,35 млн манатов.

Отметим, что ЦБА с 1 сентября прошлого года проводит новую денежную политику. В рамках этой политики в обращение в дополнение к 28-дневным были выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. В настоящее время годовая доходность нот составляет 6,88%, 8,88%, 9,17% и 10,82% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке AMB-nin dövriyyədəki notlarının dəyəri ilk dəfə 1,5 milyard manatı keçib

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