Стоимость находящихся в обращении нот ЦБА впервые превысила 1,5 млрд манатов

На сегодняшний день стоимость находящихся в обращении нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые превысила 1,5 млрд манатов.

На сегодняшний день стоимость находящихся в обращении нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) впервые превысила 1,5 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно данным, общая стоимость банкнот увеличилась по сравнению с предыдущим днем на 67,2 млн манатов и достигла 1 млрд 543,35 млн манатов.

Отметим, что ЦБА с 1 сентября прошлого года проводит новую денежную политику. В рамках этой политики в обращение в дополнение к 28-дневным были выпущены 84, 168 и 252-дневные ноты. В настоящее время годовая доходность нот составляет 6,88%, 8,88%, 9,17% и 10,82% соответственно.