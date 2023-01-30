Стоимость находящихся в обращении государственных ценных бумаг превысила 4 млрд манатов

На 1 января этого года стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении в Азербайджане, превысила 4 млрд манатов.

На 1 января этого года стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении в Азербайджане, превысила 4 млрд манатов.

Как передает Report, об этом на заседании коллегии в Министерстве финансов сообщил министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, в 2022 году в Азербайджане в качестве одной из основных стратегических целей были предприняты важные шаги по поддержке развития местных финансовых рынков. Так, по сравнению с 1 июля 2018 года стоимость государственных ценных бумаг, находящихся в обращении, увеличилась на 3,4 млрд манатов и к началу 2023 года была доведена до 4,2 млрд манатов. Соотношение находящихся в обращении государственных ценных бумаг к ВВП увеличилось с 1% до 3,1%. Кроме того, с привлечением новых институциональных и корпоративных инвесторов, а также физических лиц была расширена инвесторская база государственных облигаций.