Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум

Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну.

Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до $5 625 за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня.

Новый рекорд был установлен спустя лишь неделю после предыдущего. 2 февраля цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в $5 тыс. за тонну впервые с 1977 года.

Драйвером роста котировок выступает глобальный дефицит какао-бобов.