President
О нас

Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум

Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну.
Финансы
8 февраля 2024 г. 17:40
Стоимость какао-бобов обновила исторический максимум

Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до $5 625 за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня.

Новый рекорд был установлен спустя лишь неделю после предыдущего. 2 февраля цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в $5 тыс. за тонну впервые с 1977 года.

Драйвером роста котировок выступает глобальный дефицит какао-бобов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi