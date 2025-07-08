Стоимость имущества, зданий и оборудования SOCAR выросла почти на 97%

14:45 На 1 января текущего года стоимость имущества, зданий и оборудования Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составила 55,466 млрд манатов.

Стоимость имущества, зданий и оборудования Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по состоянию на 1 января текущего года оценивается в 55,466 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет SOCAR, это на 96,6% больше, чем на 1 января прошлого года.

SOCAR создана указом президента страны от 13 сентября 1992 года. Основным видом деятельности полностью государственной компании является добыча, переработка и транспортировка нефти, газа и газового конденсата, а также продажа нефти, газа и нефтепродуктов. Уставный капитал компании составляет 5 млрд 14 млн манатов.