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Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1 000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1 000 за тысячу кубометров Цены фьючерсов на газ в Европе продолжили демонстрировать снижение, на торгах в понедельник они опустились ниже 1 000 долларов США за тысячу кубометров.
Финансы
10 января 2022 г. 13:10
Стоимость газа в Европе опустилась ниже 1 000 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе продолжили демонстрировать снижение, на торгах в понедельник они опустились ниже 1 000 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы с начала торгов достигли 1 034 долларов за тысячу кубометров, затем снизилась до 965 долларов.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2 190,4 доллара. Котировки в последний день прошлого года впервые с 10 ноября опустились ниже отметки в 800 долларов, а в новом году находятся в диапазоне вокруг 1 000 долларов. Снижение цен может быть связано с дополнительными поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

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