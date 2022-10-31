Стоимость евро к доллару слабо изменилась в ожидании статистики по еврозоне

Стоимость евро к доллару слабо изменилась в понедельник утром. Инвесторы ожидают публикацию данных по ВВП и инфляции в еврозоне.

Стоимость евро к доллару слабо изменилась в понедельник утром. Инвесторы ожидают публикацию данных по ВВП и инфляции в еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до 0,9959 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9963 доллара, курс доллара к иене рос до 147,96 иены со 147,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 110,83 пункта.

Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают публикацию важной макроэкономической статистики по еврозоне. Так, станет известна первая оценка по ВВП региона в третьем квартале. Аналитики полагают, что за июль-сентябрь годовой рост экономики еврозоны замедлился до 2,1% с 4,1% во втором квартале.

Трейдеры также закладывают и ускорение годовой инфляции в еврозоне в октябре. Эксперты прогнозируют, что предварительная оценка покажет годовую инфляцию в 10,2% после рекордных 9,9% по итогам сентября.

Важным событием недели являются заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. Федрезерв объявит свое решение по ставке в среду, а Банк Англии - в четверг. По данным CME Group, ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Прогноз по ставке британского центробанка также предполагает повышение ставки на 75 базисных пунктов - до 3%.