Акции Uber закончили первый день торгов ниже цены IPO

Цена акций Uber Technologies Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже в первый день торгов после того, как компания начала проводить IPO, уменьшилась на 7,6%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", таким образом стоимость бумаг Uber упала ниже установленной в рамках IPO цены в $45 за акцию. К концу первого дня торгов ценные бумаги Uber подешевели до $41,57.

Сервис такси изначально планировал выручить за свои акции $10,4 млрд, весь бизнес может быть оценен в $80–90 млрд. После первичного публичного размещения акций стоимость Uber оценили в $82 млрд.

Ожидается, что ее IPO будет крупнейшим в мире для нынешнего года и рекордным с 2014 года, когда китайская Alibaba привлекла на IPO $25 млрд. Размещение Uber также станет одним из крупнейших за всю историю США. C $10 млрд вырученных за акции средств Uber может занять шестое или седьмое место в топ-10 крупнейших американских IPO, потеснив, соответственно, AT&T Wireless, которая привлекла в 2000 году $10,6 млрд, или Kraft Foods с $8,7 млрд в 2001 году