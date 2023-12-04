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Стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с апреля 2022 года Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года.
Финансы
4 декабря 2023 г. 05:17
Стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $40 тыс. впервые с 25 апреля 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 04:09 по бакинскому времени, стоимость биткойна росла на 1,47%, до $40,046 тыс. К 04:15 показатель замедлил рост, находился на уровне $40,118 тыс. (+1,68%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $40 тыс. 25 апреля 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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