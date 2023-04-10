Стоимость биткойна превысила $29 тыс. впервые с июня 2022 года

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 4,49%, до $29,173 тыс.

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 4,49%, до $29,173 тыс.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 21:09 по Баку.

По данным на 21:15 по бакинскому времени показатель ускорил рост, находясь на уровне $29,198 тыс. (+4,57%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $29 тыс. 11 июня 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".