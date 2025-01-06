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Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря

Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 19 декабря превысила 100 тыс. долларов.
Финансы
6 января 2025 г. 19:21
Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря

Стоимость биткойна в ходе торгов впервые с 19 декабря превысила 100 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 18:52 по Баку биткойн рос, его стоимость составляла 100,493 тыс. долларов (+2,67%).

К 18:54 стоимость криптовалюты значительно ускорила рост и торговалась на уровне 101,160 тыс. долларов (+3,39%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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