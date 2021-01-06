Стоимость биткойна поставила очередной рекорд

Курс биткойна в ходе торгов подрос на 6,42%, в пике достигая 34,076 тыс доллара США

Курс биткойна в ходе торгов подрос на 6,42%, в пике достигая 34,076 тыс доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk. Таким образом, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

На 00:59 6 января по бакинскому времени биткойн торговался на отметке 33,843 тыс. доллара США (+5,68%) .

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткойнов.