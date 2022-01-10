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Стоимость биткойна опустилась ниже 40 тыс. долларов

Стоимость биткойна опустилась ниже 40 тыс. долларов Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до 39,92 тыс. долларов.
Финансы
10 января 2022 г. 19:04
Стоимость биткойна опустилась ниже 40 тыс. долларов

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до 39,92 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Цена криптовалюты опустилась ниже 40 тыс. долларов впервые с начала августа 2021 года.

Биткойн ускорил снижение до 4,63% и находился на уровне 39,712 тыс. долларов США.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

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