Стоимость биткойна опустилась ниже 40 тыс. долларов

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до 39,92 тыс. долларов.

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 3,93%, до 39,92 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Цена криптовалюты опустилась ниже 40 тыс. долларов впервые с начала августа 2021 года.

Биткойн ускорил снижение до 4,63% и находился на уровне 39,712 тыс. долларов США.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.