Стоимость биткоинов достигла 2100 долларов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Курс биткоина на мировых биржах сегодня, 22 мая, достиг 2100 долларов. Как сообщает Report, это на 102 доллара или 5,1% выше, чем 19 мая.

В качестве причины указывается глобальная политическая неопределенность. Спрос на криптовалюты в Японии и Южной Корее также оказал сильное влияние на динамику биткоина. Недавно Япония приняла закон, разрешивший ритейлерам принимать биткоины в качестве легального платежного средства, что подстегнуло рост операций с криптовалютой.

Напомним, что на сегодняшний день капитализация рынка биткоина увеличилась до 34,15 млрд долларов. Для сравнения отметим, что еще 25 апреля она составляла 20,6 млрд долларов.