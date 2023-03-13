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Стоимость биткоина выросла на 10%

Стоимость биткоина выросла на 10% Стоимость биткоина восстанавливается в понедельник, поднимаясь на 10%, выше 22 тыс. долларов за монету.
Финансы
13 марта 2023 г. 11:21
Стоимость биткоина выросла на 10%

Стоимость биткоина восстанавливается в понедельник, поднимаясь на 10%, выше 22 тыс. долларов за монету.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 9,9% за сутки - до 22,35 тыс. долларов - после провала ниже 20 тыс. долларов 10 марта.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 9% - в среднем до 22,42 тыс. долларов.

Волатильность крипторынка связана с кризисом в банковском секторе США. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. В то же время власти США с 13 марта предоставят всем вкладчикам обанкротившегося SVB доступ к их сбережениям. Также будут защищены и клиенты нью-йоркского банка Signature Bank, который был закрыт в воскресенье.

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Версия на английском языке Price of Bitcoin increases by 10%

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