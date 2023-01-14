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Стоимость биткоина выросла более чем на 10 процентов

Стоимость биткоина выросла более чем на 10 процентов Биткоин в ходе торговой сессии растет на 10,30%, до $20,721 тыс.
Финансы
14 января 2023 г. 06:45
Стоимость биткоина выросла более чем на 10 процентов

Биткоин в ходе торговой сессии растет на 10,30%, до $20,721 тыс.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:30 по бакинскому времени.

Далее, курс биткоина продолжил рост и находился на уровне $20,793 тыс. (+10,84%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".

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Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti 10 %-dən çox artıb

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