Стоимость биткоина впервые в истории превысила 94 тыс. долларов

Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тыс. долларов.

Стоимость биткоина в среду обновила исторический максимум и впервые превысила 94 тыс. долларов.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал на 1,88% за сутки - до 94 155,99 доллара. Ранее сегодня показатель достигал 94 300,61 доллара.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 1,77% - в среднем до 94 107,79 доллара. Динамика также приводится за сутки.