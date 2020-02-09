Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет более чем на 3% и впервые с 26 октября поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем побиржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на%, дотысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавляет%, достигаятысячи долларов."Рост в криптовалютах, начавшийся в январе, с одной стороны, можно назвать "традиционным", ведь похожим образом конец "медвежьего" рынка пришелся на декабрь в прошлом году и вгоду. С другой стороны, есть и новый фактор - возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих ЦБ на фоне ухудшения перспектив роста экономик США, Европы и Китая. Вспышка коронавируса в январе добавила волатильности, но ее влияние было недолгим", - прокомментировал ситуацию РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов."В глазах институциональных инвесторов криптовалюты остаются экзотикой, их не рассматривают как safe haven (надёжный актив), а скорее, наоборот. Поэтому приток средств в рисковые активы (акции, облигации неинвестиционного качества и прочее) - американские акции регулярно обновляют свои максимумы - частично идет и в криптовалюты. Кроме того, есть элемент рыночной цикличности: после полугода падения биткоина (минус% относительно пика втысяч долларов) навеса предложения на рынке нет. Надеюсь, в этом году увидим новый исторический максимум в биткоине", - заключил он.