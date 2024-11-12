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Стоимость биткоина вновь достигла рекордной отметки, превысив $89 тыс.

Стоимость биткоина вновь достигла рекордной отметки, превысив $89 тыс. Стоимость биткоина в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 89 тысяч долларов.
Финансы
12 ноября 2024 г. 03:34
Стоимость биткоина вновь достигла рекордной отметки, превысив $89 тыс.

Стоимость биткоина в очередной раз обновляет исторический максимум, поднявшись выше 89 тысяч долларов.

Как передает Report, это следует из данных торгов на площадке Binance.

По состоянию на 03:15 по бакинскому времени биткоин торговался на уровне 89 530 долларов, однако уже на 03:30 замедлил рост (-0,49%) до 89 045 долларов.

Стоимость биткоина ускорила рост после проведения выборов президента США, тогда, 5 ноября, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, установленный 14 марта 2024 года, превысив отметку в $73,778 тыс.

Ранее гендиректор криптобиржи Binance Ричард Тэн в комментарии британской газете Financial Times заявил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалют "начался золотой век".

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