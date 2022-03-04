Стоимость биткоина снизилась почти на 5%

Цена биткоина в пятницу утром снизилась на 5% за последние сутки.

Цена биткоина в пятницу утром снизилась на 5% за последние сутки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию утром подешевел на 4,8% — до 41,2 тыс. долларов.

Аналитики CoinMarketCap отмечают, что причиной удешевления биткоина стала геополитическая неопределенность. "Текущий геополитический конфликт и макронеопределенность могут привести к продолжающейся волатильности. Если мы увидим еще один мощный виток давления на цены, то недавние события вселяют в нас некоторую уверенность, что появятся покупатели в диапазоне 33-35 тыс. долларов".

В январе биткоин подешевел почти на 17%, в феврале несколько восстановился, поднявшись на 12%. С начала марта стоимость криптовалюты пока показывает снижение примерно на 5%.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тыс. долларов с 28,9 тыс. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тыс. долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тыс. долларов, после чего перешла к снижению.