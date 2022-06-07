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Стоимость биткоина снизилась на более чем 7%

Стоимость биткоина снизилась на более чем 7% Биткоин упал более чем на 7%, вновь опустившись ниже 30 тыс. долларов и достигнув минимального значения за неделю.
Финансы
7 июня 2022 г. 14:51
Стоимость биткоина снизилась на более чем 7%

Биткоин упал более чем на 7%, вновь опустившись ниже 30 тыс. долларов и достигнув минимального значения за неделю.

Как передает Report, курс во вторник составляет около 29, 5 тыс. долларов, тогда как накануне он был выше 31 тыс.

Криптовалюты дешевеют в этом году: их совокупная рыночная капитализация опустилась примерно до 1,2 трлн с 3 трлн долларов в ноябре 2021 года.

Снижение курса биткоина происходит на фоне роста доходности US Treasuries выше 3%, до максимума за месяц, что вызывает опасения относительно того, что рост стоимости заимствований может привести к рецессии в экономике США.

Помимо снижения рыночных цен, криптовалюты также сталкиваются с более пристальным вниманием со стороны регуляторов. Сенат США может вскоре представить законопроект, который предусматривает существенный пересмотр процедуры контроля за рынком.

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Версия на английском языке Bitcoin prices fall by over 7%

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