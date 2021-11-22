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Стоимость биткоина снизилась на 5%

Стоимость биткоина снизилась на 5% Цена биткоина в ночь на 22 ноября снизилась на 3 тыс. долларов США (5%).
Финансы
22 ноября 2021 г. 11:01
Стоимость биткоина снизилась на 5%

Цена биткоина в ночь на 22 ноября снизилась на 3 тыс. долларов США (5%).

Как передает Report со ссылкой на RBK, на 10:40 по бакинскому времени первая криптовалюта торгуется по 57,2 тыс. долларов, а ее капитализация составляет 1,08 трлн. За неделю актив подешевел на 12,5%.

10 ноября биткоин установил новый исторический максимум на уровне 69 тыс. долларов. С того момента цена криптовалюты снизилась на 17%.

На прошлой неделе стало известно, что долгосрочные держатели биткоина не впадают в панику из-за снижения стоимости актива. Аналитики Glassnode подсчитали, что за месяц долгосрочные биткоин-инвесторы продали лишь около 0,7% (100 тыс. BTC) своих запасов. Аналитики оценили запасы крупных держателей в 13,5 млн BTC.

На долгосрочных держателей приходится около 81,7% общерыночного предложения биткоина. 18,3% общерыночного предложения первой криптовалюты находится у краткосрочных держателей (покупка монет на срок не более 155 дней). В диапазоне 56-69 тыс. долларов инвесторы приобрели 17% рыночного предложения биткоина.

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Версия на английском языке Bitcoin price down 5%

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