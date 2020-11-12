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Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 16 тыс. долларов

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 16 тыс. долларов Стоимость криптовалюты достигла такого уровня впервые с января 2018 года
Финансы
12 ноября 2020 г. 15:15
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 16 тыс. долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг растет примерно на 4%, впервые с января 2018 года превысив отметку в 16 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 (по бакинскому времени) биткоин дорожает на 3,45%, до 15 923 долларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 4,21%, до 16 076 долларов США. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 8 января 2018 года превысила психологический уровень в 16 тысяч долларов США.

На долю биткоина приходится 64,6% всего глобального рынка криптовалют.

По словам директора Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимира Панушкина, рост курса биткоина выглядит как обоснованный реванш после небольшого коррекционного отдыха конца прошлой недели.

"Вполне возможно, что уже к концу сегодняшнего дня главная криптовалюта сможет пойти дальше", — добавил Панушкин.

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