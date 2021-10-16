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Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов США, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты.
Финансы
16 октября 2021 г. 00:23
Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов США, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов США. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

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Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti apreldən bəri ilk dəfə 60 min dolları keçib

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