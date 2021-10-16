Стоимость биткоина превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов США, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты.

Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов США, впервые с апреля - месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов США. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.