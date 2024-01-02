Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с апреля 2022 года

Стоимость биткоина во время торговой сессии поднялась выше 45 тысяч долларов впервые с 5 апреля 2022 года.

Стоимость биткоина во время торговой сессии поднялась выше 45 тысяч долларов впервые с 5 апреля 2022 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 05:05 по бакинскому времени, стоимость биткоина увеличилась на 6,33 процента - до 45 173 доллара. К 05:09 валюта продолжила рост и достигла значения в 45 374 доллара, поднявшись на 6,93 процента.

В октябре 2023 года биткоин подорожал до значений 2022 года. Его стоимость превысила 34 тысячи долларов впервые с мая того года.