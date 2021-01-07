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Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов

Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов Таким образом, стоимость криптовалюты установила очередной исторический рекорд
Финансы
7 января 2021 г. 17:53
Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг рос на 2,73% и в пике достигал 38,1 тыс. долларов США, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Как передает Report , таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткоинов.

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