Стоимость биткоина превысила 38 тыс. долларов

Таким образом, стоимость криптовалюты установила очередной исторический рекорд

Биткоин в ходе торговой сессии в четверг рос на 2,73% и в пике достигал 38,1 тыс. долларов США, свидетельствуют данные портала CoinDesk .

Как передает Report , таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткоинов.