Стоимость биткоина превысила 20 тыс. долларов

Стоимость биткоина росла почти на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов США.

Стоимость биткоина росла почти на 12%, превысив отметку в 20 тысяч долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин ускорил рост и торговался на уровне 20,18 тыс. долларов США (+11,7%).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".