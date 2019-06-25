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Стоимость биткоина превысила 11 тыс. долларов

Стоимость биткоина превысила 11 тыс. долларов

Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подорожала на 5%, превысив 11 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 11 250 - 11 300 долларов.

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