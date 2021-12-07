Стоимость биткоина повысилась на более чем 5%

Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается более чем на 5%.

Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается более чем на 5% после предыдущего падения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал за сутки на 5,09%, до 51,2 тыс. долларов США.

В субботу курс самых известных криптовалют обвалился примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тыс. долларов, а общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16%, до 2 трлн долларов.