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Стоимость биткоина повысилась на более чем 5%

Стоимость биткоина повысилась на более чем 5% Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается более чем на 5%.
Финансы
7 декабря 2021 г. 11:08
Стоимость биткоина повысилась на более чем 5%

Стоимость биткоина в понедельник восстанавливается более чем на 5% после предыдущего падения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин подорожал за сутки на 5,09%, до 51,2 тыс. долларов США.

В субботу курс самых известных криптовалют обвалился примерно на 20%, биткоин достиг минимума с конца сентября, опустившись до 42 тыс. долларов, а общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась на 16%, до 2 трлн долларов.

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Версия на английском языке Bitcoin price grows over 5%

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