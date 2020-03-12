Стоимость биткоина опустилась ниже шести тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в четверг опускается более чем на 20% и впервые с мая 2019 года упала ниже 6 тысяч долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем побиржам, по состоянию на 14.09 мск биткоин дешевеет на%, додолларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на%, додолларов США. Минутами ранее падение превышало%, цена криптовалюты впервые смаягода опустилась ниже отметки втысяч долларов США и достигла дотысячи долларов США на Binance.Как пояснил независимый эксперт Мансур Гусейнов, падение стоимости криптовалюты связано с ликвидацией позиций инвесторами."Явно принудительные ликвидации позиций на биржах. ... Резкие движения в курсах криптовалют совпали с движениями на рынке акций - глобальные все индексы очень сильно падают, и криптовалюты оказались не исключением. Как я ранее и говорил, сейчас на рынке присутствуют институциональные инвесторы, и они рассматривают криптовалюту как рисковый актив и выходят из нее, когда активы такие падают. Сейчас глобально все потоки идут в доллары, американские и европейские бумаги, соответственно это - выход", - сказал он.