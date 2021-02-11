Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Цена биткоина, проседавшая после рекорда вторника на 9%, перешла к вечеру четверга к росту и компенсировала все потери

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина, проседавшая после рекорда вторника на 9%, перешла к вечеру четверга к росту и компенсировала все потери, даже обновив исторический рекорд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам стоимость биткоина росла на 4,04% - до 4784,17 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,13% - до 46 750,08 доллара США. Динамика приводится за сутки. Днем цена биткойна падала почти на 7%.

Во вторник биткоин достиг своего ценового рекорда в 48 142 доллара, затем стоимость криптовалюты падала два дня подряд, но все же перешла к росту в четверг днем. Помимо того, что все потери отыграны, биткоин установил в ходе торгов новый рекорд в 48 399 долларов США.