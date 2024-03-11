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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум Стоимость биткоина в понедельник обновила рекордное значение, впервые превысив 70 тыс. долларов.
Финансы
11 марта 2024 г. 11:58
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина в понедельник обновила рекордное значение, впервые превысив 70 тыс. долларов.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин утром подорожал на 1,5% за сутки, до 70 368,4 долларов. Затем показатель поднялся до 70,5 тыс. долларов, что стало новым рекордным значением.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла в то же время на 1,48% за сутки, до 70 462,6 доллара.

Рекордный уровень в 69 тыс. долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года. 5 марта стоимость криптовалюты вновь достигла этого значения, однако затем снизилась.

Эксперты ожидают, что к концу года стоимость биткойна вырастет до 100 тыс. долларов.

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