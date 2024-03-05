Стоимость биткоина достигла рекордных 69 тысяч долларов

Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки ровно в 69 тысяч долларов — впервые с ноября 2021 года.

Стоимость биткоина во вторник вечером вновь достигла рекордной отметки в 69 тысяч долларов - впервые с ноября 2021 года.

Как передает Report, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.14 подорожал на 2,96% за сутки - до 68 219 долларов, минутами ранее показатель поднимался максимально ровно до 69 тысяч долларов. Рекордный уровень в 69 тысяч долларов был впервые достигнут 10 ноября 2021 года.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,98% — в среднем до 68 296,89 доллара. Динамика также приводится за сутки.