Стоимость биткоина достигла 13 тыс. долларов

Стоимость биткоина достигла 13 тыс. долларов

10 июля, 2019 11:30

https://report.az/storage/news/683243de7acff6c756f5bbf516422fca/bec9e4ae-0ad9-4ddf-995e-baef867e5272_292.jpg Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подорожала на 2%, достигнув 13 тыс. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 12 850 - 12 900 долларов.

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