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Стоимость биткоина достигла 13 тыс. долларов

Стоимость биткоина достигла 13 тыс. долларов

Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подорожала на 2%, достигнув 13 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap, цифровая валюта торгуется по 12 850 - 12 900 долларов.

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