Стоимость Bitcoin Cash приближается к 1 000 долларов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Котировки Bitcoin Cash продолжают расти и приближаются к 1 000 долларов за одну единицу.

Как сообщает Report, ссылаясь на данные Coin Market Cap, подъем цены связан с ростом спроса на BCH из-за хардфорка, который пройдет уже 15 мая.

На сегодняшний день стоимость одного BCH составляет 981,49 долларов при общем суточном приросте в 10,54%. Еще две недели назад токен торговался по минимальной за 2018 год цене - 606,59 долларов.

Напомним, что форк проводят разработчики из Bitcoin ABC. Активация форка произойдёт, как только 11 самых последних блоков достигнут показателей 1 526 400 000 и выше, и будет сформирован новый блок.