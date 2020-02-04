Акции Tesla подорожали на 20%

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla по итогам торгов на американской фондовой бирже выросла почти на 20% и обновила исторический рекорд, достигнув 780 долларов США за акцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla закрыли торги на бирже Nasdaq ростом на 19,89% - до 780 долларов США за акцию. Это самый большой дневной рост с 2013 года. Капитализация компании превысила 140 миллиардов долларов США.

Акции подскочили в цене после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.



Неделей ранее сама Tesla сообщила о сокращении чистого убытка по итогам 2019 года на 12%, до 862 миллионов долларов США, и о росте выручки на 14,5% - до 24,578 миллиарда долларов США. В день публикации отчета акции компании подорожали на 10,3%.

При этом в прошлом месяце капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов США.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними.

Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.