Стоимость акций Facebook начала снижаться

Акции Facebook на открытии торгов на Нью-Йоркской бирже дешевеют на фоне публикации новых расследований о проблемах компании.

Акции Facebook на открытии торгов на Нью-Йоркской бирже дешевеют на фоне публикации новых расследований о проблемах компании.

Стоимость акции Facebook в первые минуты снизилась на 1,18% (3,84 долларов США), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Однако в первые десять минут цена колебалась. Падение периодически корректируется в пределах 0,3 - 1,2%, единого тренда пока не сложилось.

Позднее акции Facebook перешли к росту. Как свидетельствуют данные торговой площадки, к 10:08 рост составил 0,32% (1,05 долларов).​​

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным Associated Press, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.